В Ровенской области повесился 18-летний студент повесился после обвинения в изнасиловании. Фото - Униан

В лесу вблизи села Глинное Рокитновского района Ровенской области в петле нашли 18-летнего студента.

Его искали около суток. Накануне исчезновения его обвинили в изнасиловании 14-летней девушки, рассказал начальник отдела коммуникации областной полиции Антон Крук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли в поле: мужчина написал любимой сообщение и покончил с собой

"14-летняя девушка из Сумской области, которая приехала погостить у родственников, обвинила его в изнасиловании. Поэтому мать девушка написала в полицию заявление. Однако о самом факте изнасилования еще ничего неизвестно, так как полиция проводит следственные действия. Поэтому подтвердить или опровергнуть то, что было ли оно, пока никто не может", - сообщил Антон Крук.

Ведется следствие.

В Кpопивницком покончил с собой 43-летний мужчина. Был подозреваемым по делу о нападении на подростка. Находился под домашним арестом. После конфликта с женой закрылся в ванной и выстрелил себе в голову из гладкоствольного ружья.