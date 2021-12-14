Многодетная мать до сих пор в коме: рассказали о состоянии искалеченных в ДТП под Черниговом

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Наталья Тараненко, пострадавшая во время аварии с 13 погибшими под Черниговом, еще не приходила в сознание.

Она находится в реанимации. Ее состояние тяжелое, рассказал генеральный директор городской больницы №2 Владислав Кухарь, передает "Суспильне".

16-летний парень, госпитализированный в Черниговскую областную детскую больницу, в средне-тяжелом состоянии. Его жизни ничего не угрожает.

Парень лечится в ортопедотравматологическом отделении. Сколько еще понадобится времени на реабилитацию, пока неизвестно, говорит заместитель главного врача Людмила Кривец.

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Мужчина, которого после аварии госпитализировали в областную больницу, находится в состоянии средней тяжести. Его состояние стабильное. Он проходит лечение в нейрохирургическом отделении, рассказал генеральный директор областной больницы Андрей Жиденко.

Еще четверо пациентов находятся в состоянии средней тяжести. Они проходят лечение в хирургическом и травматологическом отделениях.

Трагедия произошла 7 декабря примерно в 7:55. Маршрутный автобус с пассажирами, следовавший из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи села Брусилов Киселевской громады. 13 человек погибли, среди них – водитель маршрутки. Еще семеро искалечились. У Натальи Тараненко, за жизнь которой борются медики, четверо детей. В 2020 году семья пережила еще одно несчастье. Тогда женщина спасла из горящего дома троих своих детей и получила серьезные ожоги.