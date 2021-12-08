Кровавое ДТП под Черниговом: всех погибших идентифицировали. Водителя фуры задержали

Все погибшие в масштабной аварии под Черниговом установлены.
Такую информацию Gazeta.ua сообщила спикер ГУНП Черниговской области Наталья Слабеняк.
Водитель грузовика задержан. Это 44-летний житель Черниговского района. Он находится в специализированной палате под стражей полиции, рассказал начальник областной полиции Владимир Нидзельский.
"Водитель грузовика также был госпитализирован. После оказания медицинской помощи мужчина был задержан. Решается вопрос о сообщении ему подозрения в нарушении правил безопасности дорожного движения, которое повлекло за собой гибель нескольких человек", – говорит Нидзельский.
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Назначен ряд экспертных исследований. На месте происшествия уже проведена трассологическая экспертиза для определения точного места и угла столкновения транспортных средств.
Также назначены экспертизы технического состояния транспортных средств. В частности, будет исследована работа тормозов, рулевых колес и степень изношенности шин транспортных средств.
Досудебное расследование продолжается.
Трагедия произошла 7 декабря около 7:55. Маршрутный автобус с пассажирами, двигавшийся из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи села Брусилов Киселевской громады.
13 человек погибли, среди них – водитель маршрутки. Личность одного человека не могли установить. Еще семь человек были травмированы.
8 декабря в Черниговской области объявили днем траура по погибшим.
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