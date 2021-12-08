Кровавое ДТП под Черниговом: всех погибших идентифицировали. Водителя фуры задержали

Под Черниговом столкнулись маршрутка и грузовик. 13 погибших, еще семь человек в больнице. Фото: cn.dsns.gov.ua

Все погибшие в масштабной аварии под Черниговом установлены.

Такую информацию Gazeta.ua сообщила спикер ГУНП Черниговской области Наталья Слабеняк.

Водитель грузовика задержан. Это 44-летний житель Черниговского района. Он находится в специализированной палате под стражей полиции, рассказал начальник областной полиции Владимир Нидзельский.

"Водитель грузовика также был госпитализирован. После оказания медицинской помощи мужчина был задержан. Решается вопрос о сообщении ему подозрения в нарушении правил безопасности дорожного движения, которое повлекло за собой гибель нескольких человек", – говорит Нидзельский.

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Назначен ряд экспертных исследований. На месте происшествия уже проведена трассологическая экспертиза для определения точного места и угла столкновения транспортных средств.

Также назначены экспертизы технического состояния транспортных средств. В частности, будет исследована работа тормозов, рулевых колес и степень изношенности шин транспортных средств.

Досудебное расследование продолжается.

Трагедия произошла 7 декабря около 7:55. Маршрутный автобус с пассажирами, двигавшийся из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи села Брусилов Киселевской громады. 13 человек погибли, среди них – водитель маршрутки. Личность одного человека не могли установить. Еще семь человек были травмированы. 8 декабря в Черниговской области объявили днем ​​траура по погибшим.