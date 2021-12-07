В Черниговской области объявили день траура

Под Черниговом столкнулись маршрутка и грузовик. 13 погибших, еще семь человек в больнице. Фото: cn.dsns.gov.ua

8 декабря в Черниговской области объявлен днем ​​траура по погибшим в ДТП под Брусиловом.

Об этом говорится в распоряжении главы облгосадминистрации.

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"Трагедия унесла жизни 13 человек. Еще семеро в тяжелом состоянии находятся с травмами в больницах Чернигова. В память о погибших на территории области будут приспущены государственные флаги на зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций", - говорится в сообщении.

Всем учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендуют в этот день отменить развлекательные мероприятия.

Трагедия произошла 7 декабря около 7:55. Маршрутный автобус с пассажирами, следовавший из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи села Брусилов Киселевской общины. 13 человек погибли, среди них - водитель маршрутки. Еще семеро искалечились. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.