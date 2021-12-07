Масштабное ДТП под Черниговом: первые подробности от полиции и видео трагедии

В полиции подтвердили гибель 11 человек в результате столкновения маршрутки сообщением Чернигов-Сосница и грузовика под Черниговом.

Фото: cn.npu.gov.ua

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, группы реагирования патрульной полиции, спасатели и медики, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На время работы полиции и аварийно-спасательных служб движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали объезд места происшествия по участку автодороги Городня-Сновск-Березное и обратно. Движение транспорта будет возобновлено после завершения комплекса следственно-оперативных мер", - предупреждают полицейские.

Что стало причиной ДТП – пока неизвестно.

Трагедия произошла 7 декабря около 7:55 вблизи Чернигова. Там грузовой автомобиль не разминулся с маршрутным микроавтобусом. Сначала сообщалось о 10 погибших и семерых травмированных.