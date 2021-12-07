Грузовик влетел в микроавтобус с пассажирами: минимум 10 погибших

В результате ДТП предварительно погибли 10 человек. Фото: t.me/dsns_telegram

На Черниговщине грузовик столкнулся с маршрутным микроавтобусом, предварительно погибли 10 человек.

Еще семь человек травмированы, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 декабря, в 7:55, вблизи села Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели. К деблокации привлекли 10 человек и три единицы техники.

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