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вторник, 07 декабря 2021 09:20

Грузовик влетел в микроавтобус с пассажирами: минимум 10 погибших

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Грузовик влетел в микроавтобус с пассажирами: минимум 10 погибших
В результате ДТП предварительно погибли 10 человек. Фото: t.me/dsns_telegram

На Черниговщине грузовик столкнулся с маршрутным микроавтобусом, предварительно погибли 10 человек.

Еще семь человек травмированы, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 декабря, в 7:55, вблизи села Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели. К деблокации привлекли 10 человек и три единицы техники.

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В Днепре вечером 16 ноября на центральном мосту Амур-Нижнеднепровского района перевернулся микроавтобус с пассажирами. Mercedes-Benz Sprinter с работниками одного предприятия вдруг резко изменил направление движения, врезался в отбойник и перевернулся.

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