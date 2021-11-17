На мосту в Днепре перевернулся микроавтобус с пассажирами

В Днепре вечером 16 ноября на центральном мосту Амур-Нижнеднепровского района перевернулся микроавтобус с пассажирами.

Mercedes-Benz Sprinter с работниками одного из предприятий вдруг резко изменил направление движения, врезался в отбойник и перевернулся, сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.

"Водитель не справился с управлением, наехал на отбойник и перевернулся на правый бок на проезжей части. Погибших в результате ДТП нет. Водителя и пассажиров на месте осмотрели работники экстренной медицинской помощи. Все отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.

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Фото: dp.dsns.gov.ua

Сотрудники ГСЧС осуществили комплекс противопожарных мероприятий. По предварительной информации, водителю стало плохо. После аварии в медицинской помощи он не нуждался. Все обстоятельства выясняют правоохранители.

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9 ноября утром в Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП. В результате аварии два человека погибли, еще двое – пострадали. 25-летний водитель автобуса Mercedes с украинскими регистрационными номерами, проезжая по провинциальной дороге Сташув-Кельце, по неизвестным причинам на повороте свернул с дороги и врезался в дерево.