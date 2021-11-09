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вторник, 09 ноября 2021 18:25

В Польше украинский микроавтобус слетел с дороги - есть жертвы
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9 ноября утром в Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП. В результате аварии два человека погибли, еще двое – пострадали.

Об этом сообщило издание Echo Dnia.

По информации польского издания, авария произошла в селе Ханьча, Свентокшиское воеводство.

"25-летний водитель автобуса Mercedes с украинскими регистрационными номерами, проезжая по провинциальной дороге Сташув – Кельце, по неизвестным причинам на повороте повернул с дороги и врезался в дерево", – сообщил Кароль Мацек, работник полиции Кельце.

Из-за аварии на дороге образовалась пробка
Фото: Фото: Psp Kielce
Спасатели с помощью гидравлического инструмента разрезали кузов.
Микроавтобус Mercedes на повороте врезался в дерево
Пассажиров микроавтобуса зажало внутри салона

Пассажиров микроавтобуса зажало внутри салона. Спасатели с помощью гидравлического инструмента разрезали кузов и вытащили их на поверхность, отметил правоохранитель. Прибывшая на место трагедии "скорая" констатировала смерть двух украинцев - 25-летней женщины и 24-летнего мужчины. 25-летний водитель и 35-летний пассажир микроавтобуса госпитализированы в тяжелом состоянии.

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В Министерстве иностранных дел подтвердили информацию о ДТП. Генеральное консульство Украины в Кракове уже оказывает консульскую помощь пострадавшим в аварии украинцам.

Вечером 7 ноября ведущая телеканала "1+1" Лидия Таран попала в аварию. Женщина ехала домой на такси. Виновником аварии был водитель другой машины. Он остановился на дороге и не поставил предупреждающий треугольник.

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