В Марокко в смертельном ДТП столкнулись 20 автомобилей

Для спасательной операции задействовали общественных активистов. Фото: moroccoworldnews

В Марокко в масштабной аварии 14 ноября столкнулись 20 автомобилей. По меньшей мере один человек погиб.

Еще 37 людей получили травмы, сообщает MWN.

"Авария произошла утром в воскресенье, после чего в сети начали распространять видео столкновения автомобилей. Сейчас проводится расследование по установлению виновников ДТП", - говорится в сообщении.

Трое из выживших получили тяжелые травмы. Для спасательной операции задействовали жандармерию, а также общественных активистов, которые помогли доставить жертв ДТП в ближайший госпиталь в городе Кентира.

Количество ДТП в стране значительно возросло после отмены большей части карантинных ограничений и оживления дорожного трафика. 19 человек погибли, а более 2,2 тыс. получили травмы в авариях на дорогах только за неделю с 18 до 24 октября.

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В селе Каменка Одесской области 24 сентября автомобиль Citroеn столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении. В микроавтобусе находились сотрудники внутренней безопасности полиции Одесской области Также в машине была родственница одного из сотрудников с 6-летним ребенком. Пострадали пять человек.