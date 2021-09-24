Полицейские попали в ДТП под Одессой: пятеро пострадавших

В Одесской области, в селе Каменка, автомобиль Citroеn столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении.

Пострадали пять человек. В частности, 6-летний мальчик. Всех травмированных доставили в больницу, двое мужчин в тяжелом состоянии, сообщили в Нацполиции.

Происшествие случилось на трассе Одесса-Кучурган.

Автор: Нацполиция Под Одессой произошло ДТП с полицейскими

В автомобиле, который столкнулся с грузовиком, находились сотрудники внутренней безопасности полиции Одесской области, сообщил один из местных Телеграмм-каналов. Также в машине была родственница одного из сотрудников с 6-летним ребенком.

Предварительно, столкновение произошло, когда "бус" пошел на обгон.

Автор: Нацполиция Под Одессой произошло ДТП с полицейскими

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В Одесской области разбились трое оперативников. Еще один офицер покалечился. Авария произошла 13 августа, в селе Заря. Полицейские возвращались из командировки.