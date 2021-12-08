Роковое столкновение под Черниговом: опубликовали список погибших и травмированных

В результате рокового столкновения маршрутки и грузовика под Черниговом погибли жители городов Борзна и Мена, а также сел в Сосницком и Корюковском районах.

Среди погибших люди разных возрастов. Самой младшей из них было 19 лет. Местный сайт "ЧЕline" опубликовал полный список. Впрочем, официальной информации со списком погибших и пострадавших пока нет.

Автор: cheline.com.ua Личность одного человека из числа погибших не установлена

Среди погибших – жительница села Большая Доч 54-летняя Наталья Матяш. Она имела вторую группу инвалидности, как раз ехала в Чернигов переоформлять документ.

Автор: segodnya.ua Наталья Матяш ехала в больницу в Чернигов

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Также в ДТП погибла учительница Нина Тараненко вместе с дочерью.

Автор: Обозреватель Нина Тараненко погибла вместе с дочерью

Погиб водитель маршрутки 47-летний Александр Мартыненко. Он много лет работал водителем компании перевозчика Калганова.

Автор: segodnya.ua Александр Мартыненко много лет работал водителем

Трагедия произошла 7 декабря около 7:55. Маршрутный автобус с пассажирами, следовавший из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи села Брусилов Киселевской громады. 13 человек погибли, среди них – водитель маршрутки. Еще семеро были травмированы. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. 8 декабря в Черниговской области объявили днем ​​траура по погибшим.