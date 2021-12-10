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пятница, 10 декабря 2021 12:44

Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
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23-летний Ярослав Веремиенко погиб вместе с невестой 23-летней Викторией Гурин. Его похоронили в Борзне, ее в Мене, откуда родом
Фото: facebook.com/Виктория Гурин
23-летний Ярослав Веремиенко погиб вместе с невестой 23-летней Викторией Гурин. Его похоронили в Борзне, ее в Мене, откуда родом
23-летний Ярослав Веремиенко погиб вместе с невестой 23-летней Викторией Гурин. Его похоронили в Борзне, ее в Мене, откуда родом
23-летний Ярослав Веремиенко погиб вместе с невестой 23-летней Викторией Гурин. Его похоронили в Борзне, ее в Мене, откуда родом

Погибшую в масштабной аварии в Черниговской области пару влюбленных, 23-летних Ярослава Веремиенко и Викторию Гурин, похоронили 9 декабря.

Родители невесты были против общей могилы. Поэтому Ярослава похоронили в Борзне, откуда он родом, а Викторию - в Мене, сообщает radiotrek.rv.ua.

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Ярослав был единственным ребёнком в семье. Матери перед похоронами стало плохо, ей вызвали "скорую".

"Я не представляю, как сейчас это переживает его мать. Он был спокойным и добрым, никому в жизни не делал зла", - рассказала знакомая.

Трагедия произошла 7 декабря примерно в 7:55. Маршрутный автобус с пассажирами, следовавший из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи села Брусилов Киселевской громады. 13 человек погибли, среди них – водитель маршрутки. Еще семеро искалечились.

Новозаводской районный суд Чернигова на два месяца отправил под стражу водителя грузовика Сергея Карповца, обвиняемого в ДТП.

С водителем маршрутки Александром Мартыненко прощались в Борзне 8 декабря. С остальными погибшими - на следующий день.

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Дата
10
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