Колонна растянулась на сотни метров: Черниговская область простилась с погибшими в масштабной аварии

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В Борзнянской городской территориальной общине Черниговской области похоронили шестерых погибших в аварии под Брусиловом.

С водителем маршрутки Александром Мартыненко прощались накануне, 8 декабря. С остальными сегодня, 9 декабря, сообщила главный специалист информационного отдела Борзнянского городского совета Анна Барышполь, передает Укринформ.

"Водитель маршрутки похоронен вчера, а остальные пять земляков - сегодня", - сказала она.

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Попрощались с учительницей 49-летней Ниной Михайловной и ее дочерью 19-летней Юлией Ткаченко, которые в той маршрутке ехали в Чернигов в больницу. На прощание собрались десятки горожан, несли цветы, венки, колонна растянулась на сотни метров. Люди не сдерживали слез и вспоминали семью Ткаченко.

"Она работала ответственно, обучение детей у нее было на первом плане, только добрые слова могу сказать. Юлю я учил, преподавал физкультуру в ее классе", - говорит учитель физкультуры Владимир Лавренко, передает ТСН.

Прощались и с 23-летним мужчиной, погибшим вместе с невестой. И еще одним 55-летним жителем города. Еще несколько погибших из Борзнянского района похоронили в селах, где они жили.

Из черниговского морга сегодня унесли последнее тело и всех погибших в автокатастрофе похоронили. Родственники делали это за свой счет, а помощь местный совет обещает выделить им на ближайших сессиях, добавил заместитель директора департамента гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА Станислав Юрченко.

Трагедия произошла 7 декабря примерно в 7:55. Маршрутный автобус с пассажирами, следовавший из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи села Брусилов Киселевской громады. 13 человек погибли, среди них - водитель маршрутки. Еще семеро искалечились. Новозаводской районный суд Чернигова на два месяца отправил под стражу водителя грузовика Сергея Карповца, обвиняемого в ДТП.