Кровавая авария под Черниговом: водителя отправили за решетку. Он не признает вину

Водителя Сергея Карповца, который на грузовике протаранил маршрутку под Черниговом, отправили на 60 суток под стражу.
Такое решение принял Новозаводской районный суд Чернигова 9 декабря, передает Gazeta.ua.
На такой мере пресечения настаивала прокуратура.
Карповец свою вину в аварии не признает. Говорит, что тормозил. Дальше помнит только удар.
"Я не могу быть виновным. Машина начала тормозить, дальше удар и больше ничего не помню", – заявил подозреваемый.
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Водитель – житель Черниговского района. Ему 44 года. В день трагедии ехал за грузом в Мену.
Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой, по версии следствия.
В случае доказательства вины, его могут посадить в тюрьму на 10 лет.
Трагедия произошла 7 декабря примерно в 7:55. Маршрутный автобус с пассажирами, следовавший из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи села Брусилов Киселевской громады.
13 человек погибли, среди них – водитель маршрутки. Еще семеро получили травмы.
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