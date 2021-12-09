Кровавая авария под Черниговом: водителя отправили за решетку. Он не признает вину

Новозаводской районный суд Чернигова на два месяца отправил под стражу водителя грузовика Сергея Карповца, которого обвиняют в ДТП с 13 погибшими. Фото: Сегодня

Водителя Сергея Карповца, который на грузовике протаранил маршрутку под Черниговом, отправили на 60 суток под стражу.

Такое решение принял Новозаводской районный суд Чернигова 9 декабря, передает Gazeta.ua.

На такой мере пресечения настаивала прокуратура.

Карповец свою вину в аварии не признает. Говорит, что тормозил. Дальше помнит только удар.

"Я не могу быть виновным. Машина начала тормозить, дальше удар и больше ничего не помню", – заявил подозреваемый.

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Водитель – житель Черниговского района. Ему 44 года. В день трагедии ехал за грузом в Мену.

Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой, по версии следствия.

В случае доказательства вины, его могут посадить в тюрьму на 10 лет.

Трагедия произошла 7 декабря примерно в 7:55. Маршрутный автобус с пассажирами, следовавший из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи села Брусилов Киселевской громады. 13 человек погибли, среди них – водитель маршрутки. Еще семеро получили травмы.