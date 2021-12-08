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среда, 08 декабря 2021 17:01

Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом

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Все погибшие в аварии маршрутки Mercedes и грузового тягача DAF вблизи Чернигова были опознаны.

Это семь жителей Борзны, один – из Мены, по одному человеку из сел Большая Доч, Великое Устье и Гайбино. Откуда родом еще двое - пока неизвестно, рассказал Gazeta.ua Андрей Продван из облгосадминистрации.

Самой младшей погибшей было 19 лет, самой старшей – 68. Среди них – жених и невеста 33-летние Ярослав Веремиенко и Виктория Гурин. Он из Борзны, она из Мены. Жили в Чернигове и в тот день собирались покупать свадебные кольца, рассказали в пресс-службе Борзнянской территориальной громады.

Автор: facebook.com/Виктория Гурин
  Жених і невеста 33-летние Ярослав Веремиенко и Виктория Гурин
Жених і невеста 33-летние Ярослав Веремиенко и Виктория Гурин

"Это правда, что жених и невеста погибли. С Борзны еще погибла Ткаченко Нина с дочерью Юлией", - рассказали в пресс-службе.

Автор: facebook.com/groups/1490916537963493
  Нина Тараненко погибла вместе с дочерью 19-летней Юлией
Нина Тараненко погибла вместе с дочерью 19-летней Юлией

Нина Ткаченко работала учителем английского в гимназии им. Пантелеймона Кулиша. Юлия была выпускницей этого учебного заведения, рассказали в гимназии.

"Светлое воспоминание о Нине Михайловне и Юлии навсегда останется в сердцах родных, коллег, всех, кто их знал, любил и уважал", - говорят педагоги.

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Юлия училась в Киеве. 15 лет назад в ДТП погиб их муж и отец – машина на железнодорожном переезде попала под поезд.

65-летний Владимир Давыденко из Великого Устья ехал в Чернигов в областную больницу. У него остались жена, взрослые дети и отец, которому 100 лет.

Автор: suspilne.media
  У 65-летнего Владимира Давиденко осталась жена, взрослые дети и отец, которому 100 лет
У 65-летнего Владимира Давиденко осталась жена, взрослые дети и отец, которому 100 лет

У водителя маршрутки 47-летнего Александра Мартыненко остались жена и двое детей.

Автор: facebook.com/Александр Мартыненко
  Александр Мартыненко много лет работал водителем
Александр Мартыненко много лет работал водителем

Трагедия произошла 7 декабря около 7:55. Маршрутный автобус с пассажирами, двигавшийся из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи села Брусилов Киселевской громады.

13 человек погибли, среди них - водитель маршрутки. Личность одного человека не могли установить. Еще семь человек были травмированы.

Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов. Фура ехала пустой на загрузку в Мену.

8 декабря в Черниговской области объявили днем ​​траура по погибшим.

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08
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