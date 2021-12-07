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вторник, 07 декабря 2021 17:57

Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
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7 декабря около 7:55 под Черниговом произошла смертельная авария. Там маршрутка столкнулась с грузовиком. Погибли 13 человек, среди них водитель: 11 погибли на месте, один человек умер в "скорой", еще один пострадавший - на операционном столе. За жизнь семерых, один из которых 16-летний подросток, борются медики.

Автор: cn.npu.gov.ua
  Под Черниговом столкнулись маршрутка и грузовик. 13 погибших, еще семь человек в больнице
Под Черниговом столкнулись маршрутка и грузовик. 13 погибших, еще семь человек в больнице

Gazeta.ua вспоминает самые кровавые аварии за последние 10 лет.

10 жертв. 8 сентября 2011 года, Черниговская область. На 5-м км трассы между Березной и Мэной со стороны Мэны ехал грузовик Volvo, а со стороны Чернигова - микроавтобус Mercedes-Benz Киев - Короп.

В маршрутке было 10 пассажиров и водитель. Неожиданно фура выехала на полосу встречного движения и столкнулась с маршруткой. От сильного удара оба автомобиля вылетели в кювет. Маршрутку затянуло под прицеп и смяло. Погибли водитель маршрутки и девять пассажиров.

Автор: gorod.cn.ua
  На Черниговщине столкнулись грузовик и маршрутка. Погибли девять пассажиров и водитель
На Черниговщине столкнулись грузовик и маршрутка. Погибли девять пассажиров и водитель

Выжила только 40-летняя Марина Баратова из Славутича. От удара вылетела из маршрутки. Это и спасло ей жизнь.

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45 жертв. 12 октября 2012-го, Днепропетровская область. Вблизи города Марганец автобус "БАЗ Эталон", в котором находились 52 пассажира, двигаясь по маршруту Городская поликлиника - село Городище въехал на железнодорожный переезд при запретном сигнале светофора и столкнулся с двигавшимся со скоростью около 75 км/ч электровозом ВЛ8-1583. Локомотив протащил маршрутку около 300 м. Тела погибших собирали вдоль пути. Эта авария стала самой кровавой автомобильной аварией в Украине со времен независимости.

Автор: ua.korrespondent.net
  Вблизи города Марганец автобус, в котором находились 52 пассажира, столкнулся с поездом. Эта авария стала самой кровавой из времен Независимости Украины
Вблизи города Марганец автобус, в котором находились 52 пассажира, столкнулся с поездом. Эта авария стала самой кровавой из времен Независимости Украины

9 жертв. 13 августа 2016 года, Николаевская область. На трассе Киев - Одесса возле села Мазурово Кривоозерского района микроавтобус Opel Vivaro въехал в стоящий на дороге грузовик. В салоне автобуса находились девять человек. Погибли все. На отдых в Одессу ехали две семьи из поселка Ратное Волыни.

Автор: usionline.com
  Девять человек погибли по дороге на отдых
Девять человек погибли по дороге на отдых

9 жертв. 17 апреля 2017-го, Днепропетровская область. В Кривом Роге 67-летний Александр Волков за рулем Mazda выезжал со второстепенной дороги и не пропустил на главную маршрутку Mercedes Sprinter №261, в которой было 24 пассажира. От удара маршрутку отбросило на встречную полосу, где она в лоб врезалась в автобус. В результате девять человек погибли, еще 20 получили травмы разной степени тяжести. Восемь из девяти погибших - работавшие в первую смену работники металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог".

Автор: ГСЧС в Днепропетровской области
  От удара с Mazda – 6 маршрутку Mercedes Sprinter отбросило на встречную полосу, где она в лоб врезалась в автобус. Людей из изуродованного авто вырезали спасатели
От удара с Mazda – 6 маршрутку Mercedes Sprinter отбросило на встречную полосу, где она в лоб врезалась в автобус. Людей из изуродованного авто вырезали спасатели

6 жертв. 17 октября 2017-го, Харьков. Автомобиль Lexus, за рулем которого была студентка Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg бизнесмена Геннадия Дронова и въехал в толпу на тротуаре. Люди ожидали зеленого сигнала светофора. Авария произошла на перекрестке ул. Сумской и Мечниковой. Шесть человек погибли, еще пять - искалечились.

Автор: УкрМедиа
  В Харькове после столкновения двух джипов погибли шесть человек, стоявших на тротуаре
В Харькове после столкновения двух джипов погибли шесть человек, стоявших на тротуаре

9 жертв. 21 сентября 2019 года, Одесская область. Между селами Новая Долина и Прилиманское автоцистерна протаранила маршрутку №52 Большая Долина - Одесса. В микроавтобусе Mercedes-Benz было 11 пассажиров и водитель. Девять погибли.

Автор: gazeta.ua
  Под Одессой автоцистерна протаранила маршрутку, в которой находились 11 пассажиров и водитель. Девять погибли
Под Одессой автоцистерна протаранила маршрутку, в которой находились 11 пассажиров и водитель. Девять погибли

Трое пассажиров маршрутки выжили. Среди них мужчины 67 и 39 лет. Ударом их выбросило на дорогу. Еще одна потерпевшая - 30-летняя Ольга Терешенок из Черноморска. Ее доставали из маршрутки через люк.

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9 жертв. 22 сентября 2019-го, Житомирская область. Вблизи села Большой Молодьков грузовик DAF с автоцистерной протаранил экскурсионный автобус Житомир - Яремче. Девять человек погибли. Из них шестеро - рабочие трамвайно-троллейбусного управления. Еще 10 искалечились.

Автор: fromua.news
  В Житомирской области грузовик с автоцистерной протаранил экскурсионный автобус Житомир — Яремче. Девять человек погибли
В Житомирской области грузовик с автоцистерной протаранил экскурсионный автобус Житомир — Яремче. Девять человек погибли

8 жертв. 5 марта 2021 года, Польша. Разбился рейсовый украинский автобус Познань - Херсон. Авария произошла близ города Ярослава Подкарпатского воеводства. В салоне было 55 пассажиров и два водителя. Все украинцы. Три женщины и двое мужчин погибли на месте. Еще 39 человек забрали в шесть местных больниц. Там впоследствии скончались еще трое.

Автор: tvn24.pl
  В Польше водитель украинского автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, упал с эстакады на обочину и опрокинулся
В Польше водитель украинского автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, упал с эстакады на обочину и опрокинулся

Пассажирами автобуса были трудовые мигранты и студенты. Одна женщина со Львовской области, остальные - жители Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

15 октября 2021 года около 4:00 в селе Великие Лучки Мукачевского района Закарпатской области легковушка Renault влетела в эвакуатор. Он как раз цеплял машину. Та несколько часов раньше на этом же месте въехала в электроопору на обочине.

В салоне иномарки были четверо - водитель 21-летний Игорь Марчишак и пассажиры 25-летний Юрий Балюк, 18-летняя Сабина Крупка и 17-летняя Карина Чонтош. Все из города Чоп. Погибли на месте.

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декабря

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