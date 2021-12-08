Пока без прогнозов: как чувствуют себя пассажиры смертельного рейса в Чернигов

Под Черниговом столкнулись маршрутка и грузовик. 13 погибших, еще семь человек в больнице. Фото: facebook.com/Serhii.Vasylyna

Три женщины и двое мужчин, разбившихся в маршрутке под Черниговом, остаются в городской больнице №2.

Состояние всех стабильно тяжелое, пока без прогнозов, рассказал Gazeta.ua гендиректор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухарь.

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Пассажира 16-летнего Дениса Фесюна спасают в детской областной больнице. Его состояние улучшилось - уже средней тяжести. Из реанимации его перевели в нейрохирургию.

Еще один пациент остается в нейрохирургическом отделении областной больницы. Его состояние стабильное.

Трагедия произошла 7 декабря около 7:55. Маршрутный автобус с пассажирами, двигавшийся из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи села Брусилов Киселевской громады. 13 человек погибли, среди них - водитель маршрутки. Личность одного человека не могли установить. Еще семь человек были травмированы. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов. Фура ехала пустой на загрузку в Мену. 8 декабря в Черниговской области объявили днем ​​траура по погибшим.