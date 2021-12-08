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среда, 08 декабря 2021 14:39

Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
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Под Черниговом столкнулись маршрутка и грузовик. 13 погибших, еще семь человек в больнице
Фото: acebook.com/Serhii.Vasylyna
Под Черниговом столкнулись маршрутка и грузовик. 13 погибших, еще семь человек в больнице
Под Черниговом столкнулись маршрутка и грузовик. 13 погибших, еще семь человек в больнице
Под Черниговом столкнулись маршрутка и грузовик. 13 погибших, еще семь человек в больнице
Под Черниговом столкнулись маршрутка и грузовик. 13 погибших, еще семь человек в больнице

Андрей Тараненко из села Прачи в Черниговской области, которого записали в список погибших в ДТП с фурой, оказался жив.

Мужчина забронировал место в маршрутке, потому что должен был сопровождать жену Наталью в онкодиспансер. Но не поехал, рассказала староста Прачевского старостата Наталья Хоменко, передает Суспильне.

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"У супругов четверо детей. Один ребенок заболел, поэтому мужчина остался дома", - рассказала староста.

По ее словам, у женщины в сумке был паспорт мужа, потому и подумали, что он также попал в аварию и погиб.

Фамилия Андрея Тараненко была в первом опубликованном списке погибших.

Сейчас женщина в тяжелом состоянии, не приходила в себя. Муж поехал к ней.

Трагедия произошла 7 декабря около 7:55. Маршрутный автобус с пассажирами, двигавшийся из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи села Брусилов Киселевской громады.

13 человек погибли, среди них - водитель маршрутки. Личность одного человека не могли установить. Еще семеро были травмированы.

8 декабря в Черниговской области объявили днем ​​траура по погибшим.

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Дата
08
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