Между СБУ и копателями янтаря произошла стычка: восемь раненых

В Ровенской области в результате столкновения с нелегальными копателями янтаря ранения получили трое сотрудников Службы безопасности Украины.

Во время инцидента огнестрельные ранения получили пятеро местных жителей. Работники ГБР проверяют правомерность действий СБУ, сообщает пресс-служба ведомства.

"10 февраля около 17:00 недалеко от села Ельное Сарнинского района Ровенской области между правоохранителями и гражданскими произошло столкновение. Сотрудники СБУ заподозрили последних в незаконной добыче янтаря и хотели проверить информацию. Копатели начали осуществлять сопротивление, завязали драку с применением ножей, топоров и бензопил. Сотрудники СБУ, в свою очередь, начали стрелять из огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

У четырех копателей поражены ноги, у одного из пострадавших рана предплечья. Опасности их жизни нет.

Фото: dbr.gov.ua

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Предварительная квалификация правонарушения: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением оружия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

Следствие также установило местных жителей, которые незаконно добывали янтарь. Национальная полиция зарегистрировала уголовные дела за сопротивление работнику правоохранительного органа, массовые беспорядки и насилие в отношении работника правоохранительного органа.

В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий добычу янтаря в Украине. Помимо уголовной ответственности за незаконную добычу документ предусматривает и выдачу разрешений на пользование недрами на определенных земельных участках. Специальное разрешение на геологическое изучение залежей янтаря с последующей добычей выдается на пять лет. Аукционы продажи лицензий проходят в форме электронных торгов.