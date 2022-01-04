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вторник, 04 января 2022 22:47

Товарищ Коломойского и Зеленского собирается войти в янтарный бизнес с миллиардной прибылью – расследование

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Товарищ Коломойского и Зеленского собирается войти в янтарный бизнес с миллиардной прибылью – расследование
В янтарный бизнес вошел товарищ Зеленского. Фото: Корреспондент

Коммунальное предприятие по добыче янтаря на Волыни с оборотом более миллиарда в год готовят под частного инвестора.

В Акционерное общество, которое будет иметь наибольшую добычу янтаря в Украине и самое крупное месторождение меди в Европе – зайдет частный совладелец, сообщают "Наши деньги".

Бенефициаром указан Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал-95" и бизнес-партнер Игоря Коломойского. В столичной квартире Миндича в год назад президент Владимир Зеленский отмечал свой день рождения.

Официально реорганизацию коммунального компании в акционерное общество разъясняют необходимостью привлечения средств возможных инвесторов. При этом упоминают месторождение самородной меди в Жиричах. Он считается одним из самых перспективных в Европе с прогнозируемыми запасами меди в миллион тонн. Цена тонны меди на Лондонской бирже – около $10 тысяч. Но для старта проекта требуются инвестиции в полмиллиарда долларов. Очевидно, что медный проект быстро (даже через несколько лет) не реализовать.

"Волыньприродресурс" создали в 2016 усилиями тогдашнего председателя Волынского облсовета Игоря Палицы – давнего бизнес-партнера Игоря Коломойского. Нынешнюю реорганизацию проводят, когда Игорь Палица стал лидером партии "За будущее", которая в Верховной Раде голосует синхронно с "Слугой народа" Владимира Зеленского.

Ценность предприятия – четыре специальных разрешения на добычу янтаря и одно – на добычу медных руд. Все четыре янтарных спецразрешения на 51 тысячу гектаров были получены в Госгеонадрах в один день в феврале 2017 года. В тот же день КП выдали без конкурса четыре спецразрешения на добычу торфа на 9 тысячах гектаров, а через месяц – на добычу самородно-медных руд на месторождении Жиричи.

Во всех случаях "Волыньприродресурс" указывало основанием для выдачи спецразрешения проведения ею на этих месторождениях предварительной георазведки.

Янтарь для "Волыньприродресурса" в 2021 году добывался на одном карьере. Руководство говорит, что реальная добыча может происходить одновременно на пяти-десяти карьерах. В таком случае даже при темпах 2021 года и средних цен последних двух лет обороты Волыньприродресурс вместе с подрядчиком могут достигать двух миллиардов гривен в год. При более реалистическом сценарии – более миллиарда гривен в год. Об этом говорит и сам директор "Волыньприродресурс".

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В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий добычу янтаря в Украине. Помимо уголовной ответственности за незаконную добычу документ предусматривает и выдачу разрешений на пользование недрами на определенных земельных участках. Специальное разрешение на геологическое изучение залежей янтаря с последующей добычей выдается на 5 лет. Аукционы продажи лицензий проходят в форме электронных торгов.

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