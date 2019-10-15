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вторник, 15 октября 2019 21:24

Медики 40 минут боролись за жизнь: внезапно умер солдат-срочник

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Медики 40 минут боролись за жизнь: внезапно умер солдат-срочник
Медики реанімували хлопця 40 хв. Фото: NewsUkr

В Харькове внезапно умер солдат-срочник.

Умерший - служил в воинской части №3017, он должен был заниматься охраной порядка во время футбольного матча Украина - Литва. Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления Нацгвардии.

"После распределения бойцы загружались в машину, на которой они должны были ехать. Одному из солдат стало плохо, он потерял сознание. Сначала помощь оказывали медики из санчасти, а через шесть минут приехала скорая. Парня отвезли в состоянии клинической смерти", - сообщили в ведомстве.

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Медики пытались спасти жизнь 21-летнего юноши, 40 минут продолжались реанимационные мероприятия, однако его сердце так и не начало биться. Солдат уже совсем скоро должен был отправиться в запас. Его тело доставили в морг для установления причин смерти.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "убийство" с пометкой "естественная смерть".

На территории одной из воинских частей в селе Семиречка Гайсинского района Винницкой области в результате ДТП погиб военнослужащий. Старший солдат-контрактник за рулем грузового автомобиля "Урал 4320" не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонную электроопору.

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