В Киеве 24-летняя мать задушила ремнем двухлетнюю дочь. Объяснила, что хотела избавиться от нее. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве 24-летняя мать задушила ремнем двухлетнюю дочь.

Трагедия произошла в частном доме по ул. Совской 16 декабря, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Полицейские обнаружили в доме женщину, а на кровати мертвую двухлетнюю девочку. Женщина сказала нам, что решила избавиться от ребенка, поэтому задушила его ремнем", - рассказал начальник Соломенского управления полиции Иван Жук.

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Женщину задержали. Она – жительница столицы, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Ей уже сообщили о подозрении в убийстве малолетнего ребенка. Вскоре суд изберет меру пресечения, прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

"С женщиной планируется проведение судебно-психиатрической экспертизы, по результатам которой станет известно, могла ли она на момент совершения убийства по своему психическому состоянию осознавать свои действия и руководить ими", - добавил Жук.

Если женщину признают вменяемой, ей грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

В Харькове 36-летняя женщина задушила поясом от халата двухлетнего сына. А сама выпрыгнула из окна, но выжила. Объяснила, что врачи обнаружили у нее тяжелое заболевание. По ее словам, никто не смог бы заботиться о ребенке, как она. Поэтому решилась на убийство и самоубийство.