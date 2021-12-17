В Киеве 24-летняя мать задушила ремнем двухлетнюю дочь.
Трагедия произошла в частном доме по ул. Совской 16 декабря, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Полицейские обнаружили в доме женщину, а на кровати мертвую двухлетнюю девочку. Женщина сказала нам, что решила избавиться от ребенка, поэтому задушила его ремнем", - рассказал начальник Соломенского управления полиции Иван Жук.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельная инъекция для сына: чем травилась мать и каковы прогнозы медиков
Женщину задержали. Она – жительница столицы, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Ей уже сообщили о подозрении в убийстве малолетнего ребенка. Вскоре суд изберет меру пресечения, прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.
"С женщиной планируется проведение судебно-психиатрической экспертизы, по результатам которой станет известно, могла ли она на момент совершения убийства по своему психическому состоянию осознавать свои действия и руководить ими", - добавил Жук.
Если женщину признают вменяемой, ей грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.
В Харькове 36-летняя женщина задушила поясом от халата двухлетнего сына. А сама выпрыгнула из окна, но выжила.
Объяснила, что врачи обнаружили у нее тяжелое заболевание. По ее словам, никто не смог бы заботиться о ребенке, как она. Поэтому решилась на убийство и самоубийство.
Комментарии