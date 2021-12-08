Женщина рассказала, почему задушила 2-летнего сына

36-летняя харьковчанка выбросила из окна 2-летнего сына, потому что врачи обнаружили у нее тяжелое заболевание.

По ее словам, никто не смог бы заботиться о ребенке, как она, рассказал на брифинге 8 декабря спикер прокуратуры области Дмитрий Чубенко.

Автор: khar.gp.gov.ua У Харкові 36-річна жінка задушила 2-річного сина і вистрибнула з вікна

"Она сказала, что врачи сообщили ей о тяжелом заболевании, которое у нее было обнаружено. По предварительной информации, она на психиатрическом учете не состоит. Также не состоит на каком-то другом учете", - рассказал Чубенко.

Дома в момент этих событий был 66-летний отец женщины, не слышавший происходящего. По данным прокуратуры, мать воспитывала сына одна.

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Информация, что мать воспитывала мальчика одна, неправдивая. Отец тоже забирал сына из детсада, приходил и вместе с женой, рассказала заведующая детсадом №199 Альбина Фоменко, передает Newsroom.

Соседи также хорошо отзываются о женщине. Говорят, она спокойная и заботливая мать. Папа мальчика сейчас якобы находится на заработках за границей.

Еще в пятницу, 5 декабря, 2-летний малыш посещал детский сад. Сотрудники не верят в то, что женщина могла задушить своего ребенка.

"Семья очень хорошая. Не могла она этого сделать", – уверяет Альбина Фоменко.

На этой неделе мальчика в ясли не приводили, потому что он заболел. Заведующая предположила, что возможно у ребенка произошла аспирационная асфиксия, после чего мать испугалась и решилась на суицид.

"У них десять лет не было детей. Она обожала сына", - добавила заведующая детсадом.

Полиция расследует дело как умышленное убийство.

8 декабря около 4:00 36-летняя харьковчанка позвонила в полицию и сообщила, что убила собственного ребенка, после чего выпрыгнула из окна четвертого этажа. Женщина выжила и находится в реанимации с многочисленными переломами. В квартире правоохранители нашли пояс от халата и подозревают, что мать задушила своего сына. Семья не была учета соцслужб. Правоохранители также проверяют информацию о неизлечимом заболевании матери, которое могло спровоцировать ее на такой поступок.