Задушила ребенка поясом и набрала 102: рассказали о женщине, убившей 2-летнего сына

36-летняя женщина из Харькова, задушившая 2-летнего сына, воспитывала его одна. Жила с отцом.

Скорее всего, задушила сына поясом от халата, который нашли на месте происшествия. А потом позвонила в полицию и призналась в убийстве, рассказал пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Новости.LIVE Харьков.

Автор: khar.gp.gov.ua В Харькове 36-летняя женщина задушила 2-летнего сына и выпрыгнула из окна

"Поступил вызов на 102 около 4:00. Сколько прошло времени между ее попыткой самоубийства и звонком в полицию - нет информации пока. Позвонила та женщина, которая и выбросилась с четвертого этажа. После приезда полицейских сказала им, что убила ребенка и выпрыгнула", - сообщил Чубенко.

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Раньше у женщины не было проблем с законом. Она находилась в декретном отпуске.

"Изучаем информацию о возможном неизлечимом заболевании, которое побудило ее совершить такое",- сообщили в прокуратуре.

В полиции по факту убийства ребенка открыли уголовное производство.

В Харькове 36-летняя женщина задушила 2-летнего сына и выпрыгнула из окна четвертого этажа. Трагедия произошла ночью 8 декабря по ул. Академика Павлова, 132-В. Женщина выжила. Теперь в больнице.