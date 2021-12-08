В Харькове 36-летняя женщина задушила 2-летнего сына и выпрыгнула из окна четвертого этажа.

Трагедия произошла ночью 8 декабря на ул. Академика Павлова, 132-В, сообщают в Telegram "ТРУХА".

Автор: t.me/truexanews В Харькове 36-летняя женщина задушила 2-летнего сына и выпрыгнула из окна

"Женщина выжила. Сейчас в неотложной больнице под наркозом. На контакт не идет", - говорится в сообщении.

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Эту информацию подтвердили в областной полиции. Причины смерти мальчика устанавливают, рассказала представитель отдела коммуникации Елена Бронник, передает ТСН.ua.

Автор: Kharkiv_Life Женщина выжила, находится в больнице. Причину смерти мальчика устанавливают

"На месте работала следственно-оперативная группа. Мать выжила и находится в больнице. Ребенок умер", - говорит Боронник.

Все обстоятельства происшествия устанавливают.

В Днепре 39-летняя женщина решила совершить самоубийство и уколола лекарства сильного действия себе и сыну 1 год 7 месяцев. В квартиру пришла бабушка и увидела дочь с внуком без сознания. Также обнаружила остатки медикаментов и предсмертную записку. Сразу вызвала скорую и пыталась реанимировать ребенка. Мальчик скончался в больнице.