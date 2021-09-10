Смертельная инъекция для сына: чем травилась мать и каковы прогнозы медиков

В Днепре 39-летняя женщина написала предсмертную записку и уколола себе и маленькому сыну сильнодействующие лекарства. Мальчика не спасли. Фото: Flickr

В Днепре спасают 39-летнюю женщину, которая уколола себе и маленькому сыну смертельные инъекции. Никита не выжил. Ему был 1 год и 7 месяцев. Мать сейчас в реанимации городской больницы №4.

Это была попытка самоубийства, ведь женщина оставила предсмертную записку, говорит Анна Старчевская с отдела коммуникации областной полиции.

"Обнаружили предсмертную записку. Есть версия, что она хотела покончить жизнь самоубийством таким образом", - говорит Старчевская, передает ТСН.

Результаты анализов женщины свидетельствуют, что себе она уколола снотворное. По прогнозам медиков, она выживет.

"Сейчас состояние больной с несколькими положительными динамиками. Она доступна к элементарному контакту - на простые вопросы отвечает да или нет. По химическому составу - это снотворное вещество", - рассказал заведующий центром по лечению острых отравлений больницы №4 Александр Михайленко.

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Какими именно препаратами был отравлен мальчик - в полиции не озвучивают до завершения экспертиз. Есть неофициальная информация, что это рецептурные лекарства. Оказалось, женщина работала фармацевтом. А значит, имела доступ ко всем препаратам. Почему пыталась покончить с собой и убить маленького сына - следователи пока молчат. Содержание предсмертной записки не разглашают.

Никиту похоронят уже сегодня. Когда мать выйдет из больницы, ей грозит от 15 лет за решеткой до пожизненного заключения.

В Днепре 9 сентября 39-летняя женщина решила совершить самоубийство и уколола лекарства сильного действия себе и сыну в возрасте 1 год 7 месяцев. В квартиру пришла баба и увидела дочь с внуком без сознания. Также обнаружила остатки медикаментов и предсмертную записку. Сразу вызвала "скорую" и пыталась реанимировать ребенка. Мальчик умер в больнице.