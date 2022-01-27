Мать и ее сожитель снимали в порно малолетних брата и сестру

В Киеве 26 января задержали 34-летнюю мать и ее 35-летнего сожителя, которые снимали и продавали детское порно с участием двух подростков.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской прокуратуры.

Фото: Киевская городская прокуратура

Информация о развращении малолетних на территории Украины, а также о создании и распространении в интернете порнографии с их участием поступила от правоохранительных органов Австралии.

"Украинские правоохранители идентифицировали детей на фото- и видеоматериалах. Ими оказались 14-летний мальчик и его 13-летняя сестра, проживающие на территории Кировоградской области", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снимали собственных дочерей: в ряде регионов Украины зарабатывали на детском порно

Развращали детей длительное время в разное время суток. Преступники принуждали детей сниматься в сексуальных образах и моделировать сексуальное поведение с изображением половых органов.

По месту жительства фигурантов произвели обыск. Изъяли мобильные телефоны с кадрами сексуального характера с участием несовершеннолетних.

Решают вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании им мер пресечения. Досудебное расследование продолжается.

В Киеве две женщины развращали малолетних дочерей 6-9 лет и снимали порно с их участием. За один материал получали до 2 тыс. грн.