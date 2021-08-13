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пятница, 13 августа 2021 13:16

Касался половых органов и фотографировал: вожатый лагеря попался на развращении

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Касался половых органов и фотографировал: вожатый лагеря попался на развращении
В Бердянске Запорожской области задержали 18-летнего вожатого в детском оздоровительном центре. Он развращал 10-летнюю воспитанницу. Фото: zp.npu.gov.ua

В Бердянске Запорожской области 18-летний вожатый в детском оздоровительном центре развращал 10-летнюю воспитанницу.

Снял с ребенка белье, касался ее половых органов и снимал все на телефон, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Пострадавшую опросили в присутствии родителей и психолога. Выяснили, что утром 12 августа вожатый зашел в комнату, где спали четыре девушки. Думая, что дети спят, он снял с одной девочки белье, начал касаться ее половых органов и фотографировать свои действия на телефон", - говорится в сообщении.

Подозреваемый - житель Киева, студент одного из вузов столицы. Его задержали.

За развращение несовершеннолетней ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Студента Киевского университета им. Бориса Гринченко обвинили в педофилии. Студент якобы развращал несовершеннолетних во время работы вожатым в лагере на Черном море. Студента арестовали в лагере. По его словам, в течение 10 суток его били, а когда пригрозили изнасилованием, он согласился подписать признание.

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Дата
13
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