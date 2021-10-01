Предложил обработать рану: 74-летний развращал 8-летнюю соседку

В Киеве 74-летнему мужчине сообщили о подозрении в развращении 8-летней девочки. Фото: npu.gov.ua

В Киеве 74-летний мужчина развращал 8-летнюю соседку.

Позвал малую к себе домой, чтобы обработать рану на ее колене и совершил развратные действия. Преступление произошло в августе 2021 года, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Войдя в доверие, мужчина сказал девочке сесть ему на колени, после чего с целью удовлетворения собственных половых потребностей начал касаться малолетней и совершил в отношении нее развратные действия", - сказано в сообщении.

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Мужчине сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

За совершенное мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

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