Предложил обработать рану: 74-летний развращал 8-летнюю соседку

В Киеве 74-летний мужчина развращал 8-летнюю соседку.
Позвал малую к себе домой, чтобы обработать рану на ее колене и совершил развратные действия. Преступление произошло в августе 2021 года, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Войдя в доверие, мужчина сказал девочке сесть ему на колени, после чего с целью удовлетворения собственных половых потребностей начал касаться малолетней и совершил в отношении нее развратные действия", - сказано в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заставлял сниматься в порно - мужчина развращал несовершеннолетних
Мужчине сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
За совершенное мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.
В Бердянске Запорожской области 18-летний вожатый в детском оздоровительном центре развращал 10-летнюю воспитанницу.
Снял с ребенка белье, касался ее половых органов и снимал все на телефон.
Комментарии