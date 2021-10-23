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суббота, 23 октября 2021 20:47

Предлагал следователю 50 тыс.: задержали мужчину, годами насиловавшего ребенка

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Предлагал следователю 50 тыс.: задержали мужчину, годами насиловавшего ребенка
Мать ребенка обратилась в полицию. Фото: pixabay.com

В Сумской области 50-летний мужчина три года сексуально издевался над ребенком.

Девочка решилась рассказать об этом лишь когда он избил ее мать, сообщили в прокуратуре Сумской области.

"Мужчина с 2018 года совершал сексуальное насилие в отношении 11-летней девочки. Девочка была дочерью сожительницы сына подозреваемого, а потому часто помогала мужу по хозяйству. Долгое время пострадавшая молчала. Она рассказала правду после того, как агрессор избил ее и мать", - говорится в сообщении.

Когда мужчину задержали, он предложил следователю 50 тыс. грн, чтобы тот уничтожил материалы дела. Правоохранитель сообщил об этом руководству и полиция задокументировала факт передачи взятки.

Подозреваемому объявили подозрение по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетней, нанесения легких телесных повреждений и предоставления неправомерной выгоды следователю с целью воздействия на него. Идет следствие.

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В Бердянске Запорожской области 18-летний вожатый в детском оздоровительном центре развращал 10-летнюю воспитанницу. Снял с ребенка белье, касался ее половых органов и снимал все на телефон.

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