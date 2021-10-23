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суббота, 23 октября 2021 12:42

Супруги из Винницкой области вербовали детей для эксплуатации в порно

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Супруги из Винницкой области вербовали детей для эксплуатации в порно
Мужчине грозит заключение до 12 лет. Фото: pixabay.com

Прокуратура Винницкой области направила в суд обвинительный акт в отношении супругов, которые вербовали детей для порно-фотосессий.

Преступления они могли совершать в течение трех лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Продукцию порнографического характера продавали в интернете.

"Жительница Винницкого района в течение 2017-2020 годов завербовала 16 малолетних и несовершеннолетних девушек. Она приглашала их на работу в якобы модельное агентство. Обещала деньги и подарки. В своем доме супруги сняли на видео более 34 девушек в нижнем белье в реальной и смоделированной ситуациях", - установило следствие.

Искусствоведческие экспертизы подтвердили, что фото и видео относятся к детской порнографии. В случае доказательства вины мужчине грозит заключение до 12 лет. Его жене — до 15 лет тюрьмы.

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В Бердянске Запорожской области 18-летний вожатый в детском оздоровительном центре развращал 10-летнюю воспитанницу. Снял с ребенка белье, касался ее половых органов и снимал все на телефон.

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