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среда, 30 июня 2021 12:32

Матери развращали дочерей и снимали порно
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В Киеве две женщины развращали малолетних дочерей и снимали порно с их участием. За один материал они получали до 2 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора.

Фото: gp.gov.ua

"Двое не связанных между собой женщин в течение трех-четырех лет организовывали фото- и видеосъемки своих детей 6 и 9 лет с целью изготовления материалов, содержащих изображения откровенного сексуального поведения. Сбывали детскую порнографическую продукцию через интернет неустановленным лицам за прибыль", - говорится в сообщении.

По месту жительства подозреваемых провели обыск. На мобильных телефонах и компьютерах обнаружили фото и видео с участием детей.

Женщин задержали и сообщили о подозрении.

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В Киеве задержали 38-летнего фотографа, который создавал порноконтент с участием детей. Мужчина работал детским фотографом в столице, а также организовывал экскурсии в столичном музее. Имея возможность войти в доверие к детям в возрасте от 8 до 18 лет, фигурант их шантажировал и угрожал. Таким образом заставлял участвовать в создании порнографического контента. Распространял его на территории США и стран Евросоюза. Благодаря сотрудничеству с коллегами из указанных стран, получили дополнительную информацию, подтверждающую участие в совершении преступления именно этого человека.

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