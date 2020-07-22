Луцкому террористу звонили подставные журналисты

Силовики обманывали Кривоша. Фото: censor.net.ua

Журналисты, которые 21 июля звонили луцкому террористу Максиму Кривошу, были подставными.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью изданию "НВ".

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"Я присутствовал на всех разговорах нашего переговорщика с ним. Плюс мы делали различные маневры, а-ля, ему звонят журналисты для того, чтобы его разговорить. Но на самом деле это были не журналисты. Пытались к нему привести "журналистов", как он и требовал. Но сам террорист потом отказался от этого, когда ему предложили. Хотя СБУ отрабатывали эту историю, хотели таким образом провести штурм", - рассказал Тимошенко.

21 июля в Луцке на центральной площади Максим Кривош взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко - Красниловка. Также сообщил, что заминировал его. У преступника было много автоматического оружия и гранат. Вечером в тот же день силовики задержали террориста и освободили заложников.