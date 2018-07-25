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среда, 25 июля 2018 18:44

Киев уходит под воду

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После ливня днем ​​25 июля в Киеве затопило подземный переход возле станции метро Шулявская и проезд под мостом на Дорогожичах.

Киевляне опубликовали фото затопленных переходов в соцсетях.

Уровень воды под мостом возле станции метро Дорогожичи может достигать 2 м.

Ливень полностью затопил подземный переход возле станции метро Шулявская.

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В среду, 25 июля, Киевом пронесся ливень. В нескольких районах выпал град. Пользователи соцсетей сообщают о затопленных улицах. Канализация не справляется с большим количеством воды.

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