Киев уходит под воду

После ливня днем 25 июля в Киеве затопило подземный переход возле станции метро Шулявская и проезд под мостом на Дорогожичах.
Киевляне опубликовали фото затопленных переходов в соцсетях.
Уровень воды под мостом возле станции метро Дорогожичи может достигать 2 м.
Ливень полностью затопил подземный переход возле станции метро Шулявская.
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В среду, 25 июля, Киевом пронесся ливень. В нескольких районах выпал град. Пользователи соцсетей сообщают о затопленных улицах. Канализация не справляется с большим количеством воды.
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