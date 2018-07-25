Киев накрыла буря с градом

Автор: facebook.com/avgusew Левобережная, 25 июля

В среду, 25 июля, по Киеву пронесся ливень. В нескольких районах выпал град.

Пользователи соцсетей сообщают о затопленных улицах. Канализация не справляется с большим количеством воды.

Пользователи активно выкладывают в сеть видео со стихией. Судя по ним, ливень парализовал движение в городе. Остановилось движение коммунального транспорта, в отдельных местах не работают светофоры. Сильный ветер поломал деревья.

Ниагарский водопад отрастил ножки и пришел в Киев. pic.twitter.com/6XMlv3WKF7 — Левый Берег LB.ua (@lb_ua) 25 липня 2018 р.

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По прогнозу синоптиков, в течение следующих дней в Украине стоит ожидать кратковременные дожди, грозы, ливни, возможен град и шквалистое усиление ветра. В конце недели и на следующей неделе вероятность дождей и их количество в Украине уменьшится, кроме западных регионов. Температура воздуха будет постепенно повышаться.