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среда, 25 июля 2018 17:10

Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
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Сплошная "Венеция" в Виннице: впечатляющие фото украинцев, которые радуются дождю
Фото: facebook
Сплошная "Венеция" в Виннице: впечатляющие фото украинцев, которые радуются дождю
Сплошная "Венеция" в Виннице: впечатляющие фото украинцев, которые радуются дождю
Сплошная "Венеция" в Виннице: впечатляющие фото украинцев, которые радуются дождю
Сплошная "Венеция" в Виннице: впечатляющие фото украинцев, которые радуются дождю

В Украине циклон длится уже несколько недель. Не исключением является Винница и Винницкая область.

В Виннице в течение нескольких часов не останавливался сильный дождь с порывами ветра. За это время жилой массив в микрорайоне "Вишенка" сильно подтопило.

Особенно ощутимо это в низменных местах, где вода поднялась на 25, а иногда и на 40 см, пишет vn.oblast.online.

"Вышла погулять с детьми. Через несколько минут начался ливень, села переждать в кафе. Мало того, что ждала с добрый час, когда все это закончится, так еще и потом чуть не плавала. Старшему сыну вода была по колено, младшего вместе с коляской пришлось нести на руках", - жалуется винничанка.

Впечатляющие фото непогоды изложил в Facebook винницкий фотограф Сергей Химич.

"Дождь затопил улицы Винницы", - написал Сергей Химич.

Люди шли на крайности. Обувь держали в руках. Детей несли на плечах и брали на руки. А кто-то смирился с дождем и просто пережидал.

В комментариях пользователи отмечают, что в городе засорена канализация. Поэтому она не справляется с мощным ливнем.

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В среду, 25 июля, над Киевом пронесся ливень. В нескольких районах выпал град.

Пользователи соцсетей сообщают о затопленных улицах. Из-за скопления воды прекратили движение трамваи №14,15.

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