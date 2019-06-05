Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские

Фото: Маргарита Морок

5 июня похоронили 5-летний Кирилл Тлявова в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Он умер в больнице от ранения голова. По версии следствия, ребенка 31 мая подстелили местные полицейские 42-летний Владимир Петровец и Иван Приходько, 31 год.

Прощание состоялось в доме родителей парня по улице Героев Днепра. Когда вынесли гроб, баба Кирилла потеряла сознание. Также плохо стало отцу Игорю Тлявову. Им пришлось вызывать скорую помощь ..

"Ребенок хорошая была, они оба спокойные такие, - говорит Наталья Гора, двоюродная бабка Кирилла. - Таня, моя племянница, иметь золота. А Игорь, то вообще. Они не могли нарадоваться той ребенком".

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"Где стекло битое - это мишень. Они целились в бутылки, - показывает 60-летний Виктор Черненький, сосед Тлявових. - Полет шара был снизу вверх. Если смотреть по прямой линии, то стрелки, пожалуй стояли у дома. На холме поставили бутылки. по верху этого бугра, к месту, где лежал Кирил прямо проходит линия".

Автор: Маргарита Морок Импровизированный тир, в котором по версии следствия стреляли полицейские. Оно находится по прямой линии до места где погиб Кирилл Тлявов

Кирпичная двухэтажка с арками принадлежит бывшей жене 42-летнего Владимира Петровке. Здесь никто не живет, говорит Виктор. Просто приезжают, как на дачу.

"Это все безнаказанность, что тут еще скажешь? - говорит Виктор Николаевич. - Говорят люди, что они были навеселе, вообще ничего не соображали. И никто не знает накажут. Уже разговоры, что оружие не могут найти. Хотя в ту же ночь здесь было очень много полиции и эти с Государственного бюро расследований приехали. Они все изымали - гильзы были возле дома, но орудие убийства не нашли".

На месте убийства Кирилла игрушки и цветы. Местные говорят, дети здесь играют постоянно.

Автор: Маргарита Морок Место гибели Кирилла. Неравнодушные принесли игрушечного зайца и цветы

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Похоронили Кирилла на местном кладбище.

Полицейские 42-летний Владимир Петровец и 31-летний Иван Приходько смертельно ранили 5-летнего Кирилла Тлявова, когда стреляли по банках. Это произошло 31 мая во Переяславе-Хмельницком Киевской области. Оба правоохранители якобы были пьяны.