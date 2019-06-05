"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика

Фото: bbc.com

Сегодня в Переяславе-Хмельницком хоронят 5-летнего Кирилла Тлявова, что умер в понедельник в больнице в Киеве.

Мальчика отпевают. На дворе вокруг дома стоит полная тишина, рассказывает BBC News Украина.

Автор: bbc.com На дворе вокруг дома стоит полная тишина

Еще с начала церемонии скорая помощь забрала бабушку Кирилла. Отец мальчика также на грани потери сознания.

Автор: bbc.com На дворе вокруг дома стоит полная тишина

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Расходы на похороны ребенка взяло на себя Министерство внутренних дел Украины.

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 2 полицейский - Иван Приходько и Владимир Петровец - "пристреливали" ружье, одна пуля попала во двор, где играл 5-летний мальчик Кирилл Тлявов. Ребенка доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозговой гематомой и переломом височной кости в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой центральной больницы. В понедельник, 3 июня, ребенок умер.