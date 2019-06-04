Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками

Патрульных, которые ранили 5-летнего Кирилла в Переяславе-Хмельницком задержали на 2 месяца. Мальчик умер в больнице 3 мая / фото: Открытые источники

Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - родственники. Владимир Петровец приходится зятем Ивану Приходько, он муж его сестры Ольги.

Об этом Gazeta.ua рассказал источник в Переяславе-Хмельницком.

В городе также говорят, что во время стрельбы было 3-й участник. Третий - 16-летний сын Владимира от первого брака. Именно его мужчины учили стрелять из ружья.

По непроверенной информации, дед погибшего мальчика угрожал детям Петровцу и Приходько. У полицейских - по 2 маленьких детей.

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У родителей Кирилла Тлявова есть старший сын.

Также стало известно, что раненого Кирилла в больницу везла женщина, которая говорила с мальчиком за несколько минут до рокового выстрела.

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 2 правоохранителей - Иван Приходько и Владимир Петровец - "пристреливали" ружье, одна пуля попала во двор, где играл 5-летний Кирилл Тлявов. Ребенка доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозговой гематомой и переломом височной кости в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой центральной больницы. В понедельник, 3 июня, ребенок умер.