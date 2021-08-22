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воскресенье, 22 августа 2021 17:12

Исчезнувшая 16-летняя на дне колодца и похороны застреленного мэра: новости, которые потрясли Украину
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Уходящая неделя всколыхнула Украину рядом трагических и неприятных событий.

Так, 17 августа стало известно, что в одной из специализированных клиник Киева около двух лет торговали детьми. За младенца брали $70 тыс. Торговля была замаскирована под суррогатное материнство. Организатор "бизнеса" - руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы. Для того, чтобы получить ребенка, "заказчик" должен был заплатить и заключить фиктивный брак с украинкой. А уже потом псевдо-супруги заказывали услугу суррогатного материнства. В дальнейшем от детей "матери" отказывались и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии. По меньшей мере 13 детей продали и вывезли из Украины. Еще троих удалось изъять и передать соцслужбам.

А 20 августа в Васильевском районе Запорожской области произошла смертельная огненная авария. 31-летний водитель Opel Astra вылетел на встречную полосу и протаранил Mercedes-190. Последний перевернулся и загорелся. В нем ехали двое взрослых и трое детей. Все погибли.

Какие еще события обсуждали украинцы - вспоминает Gazeta.ua.

16 августа назвали версии гибели городского головы Кривого Рога Константина Павлова, которого нашли с простреленной грудью накануне. Это убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Не исключено и доведение до самоубийства, рассказал заместитель начальника полиции в Днепропетровской области Олег Слипчук.

Автор: t.me/oleksii_taimurzin
  В загородном доме нашли с простреленной грудью мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Лежал на пороге веранды
В загородном доме нашли с простреленной грудью мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Лежал на пороге веранды

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"Все версии будут рассматриваться и проверяться. Среди них - самоубийство, убийство, неосторожное обращение с оружием. Вероятной есть и версия доведения до самоубийства", - рассказал Слипчук.

На месте нашли оружие, охотничий карабин калибра 7,62. Это оружие было зарегистрированной на имя умершего. Ее направили на комплексную экспертизу.

С погибшим прощались 19 августа. Похоронили на Центральном кладбище.

Автор: opentv.media
  19 августа в Кривом Роге попрощались с городским головой Константином Павловым
19 августа в Кривом Роге попрощались с городским головой Константином Павловым

В селе Припрутье Черновицкой области водитель Opel Insignia влетел в Audi 16 августа. 21-летняя пассажирка последнего погибла на месте. Водителя с сотрясением мозга и ушибами доставили в больницу. Водитель Opel сбежал, бросив авто. Личность беглеца установили. Это житель города Новоселица - 28-летний Вадим Недуга, работник Гостаможслужбы. Его объявили в розыск.

Автор: cv.npu.gov.ua
  В Черновицкой области работник таможни 28-летний Вадим Недуга за рулем Opel протаранил Audi. 21-летняя пассажирка последнего погибла, водитель покалечился. А Недуга убежал, бросив авто
В Черновицкой области работник таможни 28-летний Вадим Недуга за рулем Opel протаранил Audi. 21-летняя пассажирка последнего погибла, водитель покалечился. А Недуга убежал, бросив авто

В селе Кетрисановка на Кировоградщине нашли убитой 16-летнюю Анастасию Макаренко 18 августа. Она ушла из дома ночью 15 числа и не вернулась. Тело девушки направили на вскрытие, назначен ряд экспертиз. Полицейские изучают круг ее общения и устанавливают причастных к преступлению. Родные считают, что к преступлению может быть причастный бывший парень Анастасии. Якобы бросила его, потому что он хотел секса.

Автор: из семейного архива Макаренко
  16-летнюю Викторию Макаренко с Кетрисановки на Кировоградщине нашли убитой в заброшенном колодце
16-летнюю Викторию Макаренко с Кетрисановки на Кировоградщине нашли убитой в заброшенном колодце

Дважды за неделю в лесу искали детей. Вблизи Перечина на Закарпатье заблудились 18 августа двое братьев и двое сестер в возрасте от 7 до 14 лет, когда пошли по ягоды. Мать сама в течение девяти часов искала детей. В полночь обратилась в полицию. 250 спасателей, полицейских, лесников и волонтеров прочесывали лес. Детей нашли только утром.

Автор: zk.npu.gov.ua
  На Закарпатье около 250 правоохранителей и неравнодушных всю ночь искали двух братьев и двух сестер в возрасте от 7 до 14 лет. Они пошли в лес за ягодами и не вернулись
На Закарпатье около 250 правоохранителей и неравнодушных всю ночь искали двух братьев и двух сестер в возрасте от 7 до 14 лет. Они пошли в лес за ягодами и не вернулись

А вблизи села Шкуратовка на Сумщине 20 августа потерялся в лесу 6-летний Богдан Хоменко. Собирал с родителями ягоды бузины и исчез. Мальчика искали более двухсот человек с собаками и квадрокоптерами. Разыскали почти через сутки. Мальчик не пострадал.

Автор: su.npu.gov.ua
  На Сумщине родители потеряли в лесу 6-летнего Богдана Хоменко.
На Сумщине родители потеряли в лесу 6-летнего Богдана Хоменко.

Кандидату в мастера спорта по боксу и кикбоксингу Петру Очеретяному, который в Киеве одним ударом убил офицера Управления государственной охраны 26-летнего Василия Хмелюка, 18 августа вынесли приговор. Получил семь лет тюрьмы. Прокурор в ходе дебатов поддержал все доказательства и просил для обвиняемого девять лет лишения свободы. Обвиняемый во время суда виновность в преступлении не признавал.

Автор: instagram.com/ali_khmelyu
  Сотрудника Управления госохраны Василия Хмелюка убил одним ударом боксер-собачник в центре Киева. У погибшего осталась жена и маленький сын
Сотрудника Управления госохраны Василия Хмелюка убил одним ударом боксер-собачник в центре Киева. У погибшего осталась жена и маленький сын

На ул. Новаторов в Днепровском районе Киева расстреляли мужчину. Это произошло 18 августа примерно в 11:30. От ранений в голову и туловище мужчина умер. Застреленным оказался Роберт Кипшидзе. Гражданин Грузии, ранее находившийся в розыске как участник криминальных разборок в одном из столичных кафе. Связано ли это с убийством - неизвестно. В полиции сообщили только общую информацию. Подозреваемых в убийстве - четверо. Свидетели происшествия рассказали, что неизвестные набросились на прохожего, сначала жестоко избивали, а затем выстрелили в голову и живот.

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22
августа

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