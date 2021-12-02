Хватит 7 тыс. грн: семье убитой 6-летней девочки суд отказал в компенсации

Суд отказал в компенсации семье убитой в Старом Салтове Харьковской области 6-летней Мирославы Третяк. Фото: newsroom.kh.ua

13-летний убийца 6-летней Мирославы Третяк из Старого Салтова Харьковской области проведет ближайшие три года в общеобразовательной школе социальной реабилитации. Также суд решил взыскать с матери подростка 7 тыс. грн – именно столько составляли расходы на похороны девочки.

В удовлетворение гражданского иска от государства в 100 млн. грн семье отказали, сообщил адвокат Артем Донец, передает Newsroom.

"Семья потребовала от государства 100 миллионов гривен моральной компенсации, однако в этой части иска суд полностью отказал. Суд считал, что мы не доказали бездействие государственных органов, которые игнорировали сигналы и не обращали внимания на поведение подростка", – говорит Артем Донец.

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Адвокат планирует оспорить решение в последней части.

"Это очень мягкое и беззубое решение со стороны суда. Родные Мирославы не чувствуют того, что все-таки справедливость победила. Суд не установил ничью вину: мальчик вина не установлена, а государство тоже не понесло наказание", - говорит Артем Донец.

2 декабря Волчанский райсуд Харьковской области вынес приговор по делу об убийстве 6-летней Мирославы Третяк в Старом Салтове. Дело рассматривали сразу по трем статьям - умышленное убийство, изнасилование и сексуальное насилие. Единственный подозреваемый – сосед убитой 13-летний Богдан Федь. Прокуроры в суде доказали, что 28 июля 2021 года парень убил соседскую девочку. Его отправят на перевоспитание на три года. Поскольку несовершеннолетний не достиг возраста уголовной ответственности, это максимально возможная принудительная мера воспитательного характера. Семья убитой заявила иски к семье подозреваемого, а также отдельно к государственным органам, от которых требовала 100 млн. грн моральной компенсации. Родители считают, что бездействие должностных лиц привело к преступлению. Речь идет о местных органах самоуправления, полицейских, педагогах, социальной службе.