Убийство 5-летней Мирославы Третьяк: малолетний преступник получил приговор

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13-летнего Богдана Федьо из Старого Салтова Харьковской области, которого обвиняют в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк, направят в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков на три года.

Такое решение принял Волчанский районный суд 2 декабря, сообщили в областной прокуратуре.

Прокуроры в суде доказали, что 28 июля 2021 года 13-летний парень убил соседскую 6-летнюю девочку.

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"Решением суда поддержана позиция областной прокуратуры и применена к несовершеннолетнему максимально возможная принудительная мера воспитательного характера в виде направления в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков сроком на 3 года", - сказано в сообщении.

В связи с тем, что несовершеннолетний не достиг возраста уголовной ответственности, к нему можно применить только принудительные меры воспитательного характера.

В Старом Салтове Чугуевского района Харьковской области в ночь на 29 июля в заброшенном здании нашли убитой 6-летнюю Мирославу Третьяк. Ее не менее 10 раз ударили по голове. Экспертиза подтвердила изнасилование. Единственный подозреваемый – сосед убитой 13-летний Богдан Федьо. Заманил ребенка в дом под предлогом нарвать яблок в саду, по данным следствия. Семьи детей жили в двухэтажке по ул. Николая Некрасова. В тот день дети поругались. Подросток прошел судебные психиатрическую и психологическую экспертизу, всего проведено 68 судебных экспертиз. Парень отдавал себе отчет в своих действиях и их последствиях, по заключению исследований.