Убийство 6-летней девочки: экспертиза установила изнасилование

Мирослава Третьяк с родителями жила в поселке Старый Салтов Харьковской области. Исчезла вечером 28 июля. Среди ночи ее тело нашли в заброшенном здании. Подозреваемого в убийстве задержали сразу. Находится в приемнике-распределителе для детей. Фото: npu.gov.ua

6-летняя Мирослава Третяк из Старого Салтова в Харьковской области, которую нашли убитой, была изнасилована.

Досудебное расследование по делу завершено. Единственный подозреваемый - сосед убитой 13-летний Богдан Федя. Дело передали в суд, сообщили Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.

Подросток прошел судебные психиатрическую и психологическую экспертизы, всего проведено 68 судебных экспертиз. Парень понимал свои действия и их последствия, по выводам исследований.

"По результатам трех судебно-медицинских экспертиз, а также 35 судебных молекулярно-генетических экспертиз установлено наличие следов совершения в отношении потерпевшей полового преступления", - рассказали полицейские.

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С учетом полученных в ходе предварительного расследования доказательств, определена окончательная квалификация действий злоумышленника - умышленное убийство малолетнего ребенка, сопряженное с изнасилованием, повлекшие тяжкие последствия.

Парню грозит пребывания в специальном детском воспитательном учреждении.

В Старом Салтове Чугуевского района Харьковской области в ночь на 29 июля в заброшенном здании нашли убитой 6-летнюю Мирославу Третяк. Ее не менее 10 раз ударили по голове. В убийстве подозревают соседа Богдана Федя, 13 лет. Заманил ребенка в дом под предлогом нарвать яблок в саду, по данным следствия. Семьи детей жили в двухэтажке на ул. Николая Некрасова. В тот день дети поссорились.