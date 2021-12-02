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четверг, 02 декабря 2021 15:52

Домохозяйка на Infiniti: мать Николая Харьковского шокировала правдой о семье

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Домохозяйка на Infiniti: мать Николая Харьковского шокировала правдой о семье
В Харькове 16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti устроил смертельную аварию. Фото: suspilne.media

Мать 16-летнего подозреваемого в смертельном ДТП по просп. Гагарина в Харькове считает свою семью обычной.

Себя Марина Дегтяр называет домохозяйкой. Кем работала до сих пор, не уточняет. Говорит, в Германию ездила на заработки, за последнее время — во второй раз.

В ее семье трое сыновей, Николай — самый старший. Детей воспитывает вместе с мужем, хотя живут отдельно, рассказала "Общественному".

Николай с детства был "гиперактивным", рассказывает мать, в подростковом возрасте хотел стать "крутым".

"Николай — активный парень. Возможно, у него была не очень хорошая цель — жизнь на высшем социальном уровне. Его тянуло к такой жизни, такое у него было и окружение — люди с высоким социальным статусом. Может, где-то он сменил реалии на картинку. Да , он шел к этой цели, с 14 лет работал, помогал отцу, не стеснялся, хоть не каждый ребенок стартует с такого возраста", - рассказала женщина.

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Она убеждает, что "всегда уделяла внимание сыну". Посещали психолога, пытались наполнить его жизнь разными видами спорта, отдыхом.

"Где-то не успели присмотреть, что-то не сделали, но идеальных нет родителей. После этого события, когда он получил условный срок, мы посещали психолога, все соцслужбы посещали нас, он занимался иппотерапией, я старалась не потерять связь, быть другом. В 16 лет контролировать его тотально невозможно, например, Instagram, разные социальные сети. Где та граница между семейным насилием и доверием? Я пыталась сделать так, чтобы дети знали, что я их услышу", - говорит Марина.

Предполагает, что ни она, ни отец Николая не пользовались у него авторитетом.

"Так случилось, что окружение, стремление к социальному статусу стало важнее. Среди его окружения появились люди старше него, стали авторитетом для него. Возможно, это роковая ошибка, которая привела к трагедии", — добавила Дегтяр.

Сына в следственном изоляторе Марина еще не посетила. Говорит, после аварии от семьи отвернулось много людей, а средний сын, которому 12 лет, боится ходить в школу из-за угроз.

26 октября в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet.

От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.

В отношении родителей Харьковского следователи открыли два уголовных производства - за допуск к управлению транспортными средствами людей, которые не имеют на это права. И по статье о невыполнении родителями их обязанностей, что повлекло за собой тяжкие последствия.

По первой статье родителям 16-летнего водителя грозит от штрафа до пяти лет лишения свободы. По другой – ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.

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декабря

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