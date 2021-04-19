Дочь отдала под опеку ромам: рассказали, как искали 82-летнего мужчину

Александр Щербак из Кривого Рога Днепропетровской области жил на четвертом этаже многоэтажки. В квартире жил сам. Однажды соседка заметила, что его не видно.

"Когда было тепло, постоянно сидел на скамейке с бабушками у подъезда, а зимой часто выходил на балкон. Я выходила на улицу с ребенком, и его видела - потом он исчез. Я думала, может дедушка старенький, заболел, поэтому не появляется. Где-то неделю его не видела ", - рассказала Gazeta.ua Ирина (фамилию просит не указывать) соседка Александра Никифоровича. Неподалеку их дома есть район, где живут ромы. Однажды соседи увидели, как они выносят из квартиры Щербака вещи.

"Мы сразу поняли, что вещи выносят именно из квартиры дедушки, потому что окна у нас выходят на одну сторону. Некоторые вещи выносили из подъезда, некоторые выбрасывали прямо из окна. Сразу пришла мысль: может, Никифорович умер. Но признаков того, что он чем-то болел не было ", - добавила соседка.

Автор: Фото предоставила соседка Александра Щербака Ирина Александр Щербак жил на четвертом этаже многоэтажки. В квартире жил сам. Однажды соседка заметила, что его не видно

Автор: Фото предоставила соседка Александра Щербака Ирина Во время поисков, у соседов было только черно-белое фото мужчины

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Родных Александра Никифоровича соседи никогда не видели. Однако он рассказывал, что имеет дочь. Затем говорил, что в Киеве живет сын. С ним не общался. После исчезновения Щербака соседи обратились за помощью к журналистам, в поисковую организацию, в полицию.

"Где-то через 15 минут приехали полицейские из нашего райотдела. Опросили соседей. На следующий день ко мне приехали сотрудники уголовного розыска. Привезли фото неопознанных тел. Один из мужчин был похож на дедушку ", - рассказала Ирина.

Журналистка, которая помогала с поисками, обратилась в горсовет. Там выяснила, что 19 марта в Александру Никифоровичу в квартиру прописался человек ромской национальности. Впоследствии, полицейские нашли телефон пропавшего.

"Когда они приехали, сказали, что нашли телефон дедушки. Говорили, что поедут туда, откуда шел сигнал. За несколько минут сбросили мне фото живого и здорового Никифоровича. Его сняли на видео. На вопрос, его похитили, ответил "нет", - сказала Ирина.

Выяснилось, что мужчину по просьбе дочери под опеку взяли цыгане. Документально это не оформили.

"Мужчину привозили в отдел регистрации, однако из машины он не выходил. Переживаем за его жизнь. Думаем, не по своей воле он там оказался, - добавила Ирина.

Номер телефона опекуна соседи взяли. Судьбу мужчины контролируют.

Ранее сообщалось, что 82-летний Александр Щербак с середины марта 2021 перестал появляться на людях и даже на балконе. Соседи увидели, что неизвестные люди вынесли из его квартиры все вещи, погрузили в грузовик и уехали. Соседи сразу бросились на его поиски.