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пятница, 02 апреля 2021 18:10

В жилье прописался чужой, а все вещи вывезли: соседи не дали "исчезнуть" одинокому мужчине

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В жилье прописался чужой, а все вещи вывезли: соседи не дали &quot;исчезнуть&quot; одинокому мужчине
Мужчину зовут Александр Никифорович. Он жил в Кривом Роге на девятом этаже в доме на улице Магистральной. Жил сам. Затем соседи заметили, что с середины марта 2021 он прекратил появляться на людях и даже на балконе Фото: pixabay.com

В Кривом Роге соседи не дали "исчезнуть" 82-летнему мужчине.

Мужчина жил в многоэтажке, выходил посидеть на скамейке, иногда проводил время на балконе, а потом просто исчез. Соседи забеспокоились, пишет tsn.ua.

Известно, что мужчину зовут Александр Никифорович. Он жил на девятом этаже в доме на улице Магистральной. Жил сам. Почти каждый вечер его видели, когда он ходил в магазин. Потом соседи заметили, что с середины марта 2021 он прекратил появляться на людях и даже на балконе. Однажды неизвестные люди вынесли его вещи полностью из квартиры, погрузили в грузовик и уехали. На вопрос соседей куда делся мужчина, неизвестные сказали, что его забрал внук-опекун.

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Соседи заподозрили что-то странное, потому что родных у мужчины никогда не видели. Он рассказывал, что у него есть сын, но они не общаются. Кто-то из соседей говорил, что в Никифоровича есть дочь, но ее тоже никто никогда не видел.

"Мы забеспокоились, поскольку дедушка все время жил сам. О том, что его собираются забирать дети, он не рассказывал. Мы знаем, какие сейчас бывают случаи с одинокими пенсионерами, поэтому решили выяснить, куда он делся, но оказалось, что никто из соседей не знает его фамилии и имени. его просто называли "Никифорович". И его фото у нас тоже не было. Соседи дедушки ходили в компанию-управителя, там его данные отказались предоставлять, поскольку они ему не родственники ", - рассказала соседка пропавшего Ирина.

Люди обратились за помощью к местным журналистам и правоохранителям. Полицейские опросили соседей, однако куда исчез мужчина узнать не удалось. На следующий день к соседям наведались сотрудники департамента уголовного розыска. Они показали им фото недавно найденных неопознанных тел в Кривом Роге. Один из мужчин был очень похож на пропавшего.

"Я начала сомневаться, потому что лицо найденного мужчины очень напоминало Никифоровича. Я попросила фото у оперуполномоченного еще раз и показала жителям дома. Те тоже сказали, что очень похож. Единственное - наш дедушка всегда ходил чистый, а это в грязной одежде", - рассказала соседка Ирина.

Местные журналисты через департамент соцполитики выяснили, что по указанному адресу прописан Щербак Александр Никифорович 1938 года. Он вовремя платит за коммунальные услуги, имеет субсидию и что 19 марта в его квартиру прописался 26-летний мужчина с другой фамилией. До переезда в Кривой Рог мужчина был прописан в селе Стародобровольске Широковского района в КЗ "Стародобровольский психоневрологический интернат".

В интернате мужчину запомнили и рассказали, что его туда отправила дочь, которая живет в Киеве. Он находился у них с 2013 до 2016 года, а затем переехал в Кривой Рог. Журналистам предоставили его фото и адрес проживания дочери в Киеве, который она указывала при оформлении документов.

Впрочем, воспользоваться приобретенной информацией медийникам не пришлось, поскольку полиция как раз установила личность человека, который прописался в квартире пенсионера. Им оказался местный житель. По сообщению полиции, мужчину привезли в паспортный стол, и он даже не выходил из авто, когда прописывал постороннего человека.

Правоохранители также установили сигнал телефона пропавшего пенсионера, который поступал из одной из улиц Долгицевского района. Оперативники поехали на место, откуда был сигнал, и обнаружили там Александра Никифоровича.

Выяснилось, что его забрали ухаживать люди по просьбе дочери.

"29 марта в полицию обратились соседи, по длительного отсутствия по месту жительства пенсионера. Оперативные сотрудники провели розыскные мероприятия и установили и нашли мужчину. Сейчас он проживает со своим опекуном, который ухаживает за пенсионером по просьбе дочери. Также, работники полиции телефону связались с дочерью пенсионера, которая сейчас проживает в Киеве, последняя подтвердила вышеуказанное. во время общения с самим разыскиваемым, мужчина факт похищения не подтверждает ", - сообщили в Криворожском межрайонном управлении полиции.

Известно, что тело найденного мужчины пока не опознали.

В Черновцах 63-летняя женщина спасла мужчину, от жизни на улице. Он стал бездомным после того как племянник обманом отобрал у него квартиру.

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