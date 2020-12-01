Директору стоматологического центра воткнули в глаз ножницы: новые подробности

В Житомире задержали 28-летнего работника стоматологической клиники. Его подозревают в покушении на 62-летнюю руководительницу медучреждения. Фото: t.me/dkr_npu

По делу о покушении на убийство директора частной стоматологической клиники в Житомире продолжается следствие. Женщину без сознания в луже крови нашла бухгалтер. Ее положили в реанимацию, состояние оценивают как тяжелое.

Из кабинета ничего не пропало. В содеянном подозревают 28-летнего стоматолога-ортопеда. Мотив нападения - долги. Он занимал у нее деньги на свадьбу и скрывал выручку. А директору стало известно об этом.

По данным следствия, женщина сидела в кабинете и наносила макияж. Затем упала от удара и потеряла сознание. Сын потерпевшей Сергей Яремчук рассказал, что у его матери ни с кем не было конфликтов, передает ТСН.

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Подозреваемого держат под стражей. Он свою вину не признает. Не верят в обвинение и родственники задержанного. Говорят, не способен на убийство.

"Я никому не верю. Никаких денег он не должен, потому что обеспечен был на все сто. Ни в каких деньгах не нуждался, я не верю", - говорит тесть подозреваемого.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

В Житомире 27 ноября задержали 28-летнего работника стоматологической клиники. Его подозревают в покушении на 62-летнюю руководительницу медучреждения. 19 ноября женщину нашли без сознания с многочисленными тяжелыми повреждениями головы и ножницами в правом глазу в собственном кабинете.