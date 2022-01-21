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пятница, 21 января 2022 16:59

Депутат за $50 тыс. продавал должность директора школы и загремел за решетку

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Депутат за $50 тыс. продавал должность директора школы и загремел за решетку
Эксдепутат Хмельницкого областного совета Николай Харькавый приговорен к семи годам за решеткой. Фото: slovoidilo.ua

Эксдепутат Хмельницкого облсовета получил семь лет тюрьмы с конфискацией имущества за оконченное покушение на мошенничество и подстрекательство к даче $50 тыс. взятки.

Решение вынес Высший антикоррупционный суд 21 января, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"По приговору суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком три года и с конфискацией имущества".

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САП не сообщает имени осужденного, но, по данным СМИ, речь идет о Николае Харькавом.

Сообщается, что бывший депутат Хмельницкого облсовета подстрекал и.о. директора коммунальной школы-интерната I-III ступеней "Славутинка" дать $50 тыс. взятки депутатам, чтобы получить должность. И в дальнейшем избежать проверок вышеупомянутого предприятия.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили заместителя начальника одного из отделов офиса генерального прокурора на подстрекательстве к взятке и мошенничестве.

Чиновник предложил бизнесмену за вознаграждение решить проблему с уголовным производством. Пообещал закрыть его и вернуть предпринимателю изъятые во время обысков компьютерную технику, автомобили Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover.

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