Суд дал пять лет тюрьмы топчиновнику Укргаздобычи за взятку

Алексею Тамразову суд дал 5 лет заключения за предоставление $100 тыс. грн. взятки. Фото: LB.ua

Бывший заместитель руководителя ДК "Укргаздобыча" Алексей Тамразов приговорен к пяти годам заключения за обвинение в получении $100 тыс. взятки.

Соответствующее решение было вынесено 24 декабря, информирует пресс-служба суда.

Экс-зам обвинен во взятке в $100 тыс. Высший антикоррупционный суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

"Суд признал доказанным предъявленное обвинение, согласно которому экс-замглавы ДК "Укргаздобыча" предоставил высокому чиновнику - прокурору Генпрокуратуры - неправомерную выгоду", - говорится в сообщении ВАКС.

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Речь идет о взятке за занятие пассивной позиции во время рассмотрения следователем судьей Печерского райсуда Киева ходатайства об отмене ареста природного газа в объеме более 8 млн. м³, а также о дальнейшем необращении с ходатайством о повторном наложении ареста на указанное имущество.

Сам предмет неправомерной выгоды суд постановил конфисковать. Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Алексей Тамразов обвинялся в причастности к преступной схеме завладения сжиженным газом организацией бывшего президента Виктора Януковича и его окружения и хищении государственного имущества. В 2018-м его задержали при попытке дать неправомерную выгоду в размере $200 тыс. прокурору Генпрокуратуры при содействии в снятии ареста с имущества по уголовному делу. Тогда зафиксирован факт передачи половины суммы. После залога в 3 млн. грн. Тамразов вышел из СИЗО. Через неделю его задержали во второй раз в другом производстве, связанном с деятельностью Укргаздобычи и Нафтогаза. Тогда он вышел под залог в $20 млн.