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четверг, 13 января 2022 17:04

Под носом Венедиктовой поймали прокурора на $150 тыс. взятки
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Прокурор требовал 0 тыс. взятки.
Фото: НАБУ
Детективы провели обыски.

Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили заместителя начальника одного из отделов Офиса генерального прокурора на подстрекательстве к взятке и мошенничестве.

Прокурора задержали в четверг, 13 января.

Чиновник предложил бизнесмену за вознаграждение решить проблемы с уголовным производством. Следствие вело Главное управление Государственной фискальной службы. Процессуальное руководство осуществляли прокуроры ОГП.

Пообещал закрыть уголовное производство и вернуть предпринимателю изъятые во время обысков компьютерную технику, автомобили Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover.

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За это попросил $100 тыс. Якобы для дальнейшей передачи руководству Офиса генпрокурора.

Затем изменил свои требования до 150 тыс. Привлек посредника.

Во время обысков на месте работы подозреваемых детективы изъяли большие объемы наличных денег. Фамилию прокурора не называют.

При президентстве Владимира Зеленского не произошло усиления ответственности за коррупцию. Напротив, по большинству статей происходит падение присуждения строгого вида наказания - лишение свободы.

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Дата
13
января

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